Танцовщица Илона Гвоздева, которая победила в "Танцях з зірками", а теперь активно комментирует участников проекта, показала загадочную фотографию, заинтриговав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева в этом сезоне решила не быть участницей "Танців з зірками". Звезда появилась на шоу в качестве судьи, а также активно комментирует выступление участников на у себя на страничке в Инстаграм. Теперь Илону пригласили для танца трио на проекте с MELOVIN и Лизой Русиной, с которыми у танцовщицы был конфликт.

Звезда опубликовала фото, где позировала в платье невесты. Гвоздева стояла среди поля, развернувшись спиной к камере.

"От судьбы не убежать! Все ситуации в нашей жизни не случайны и каждая из них кидает нам вызов. Важно достойно его принять", - написала Илона.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво написано", "Судьбу мы сами создаём себе. " Каждый понесёт свою ношу. 6 Кроме того, пусть всякий, наставляемый устным словом, делится всем хорошим с наставляющим его. "Не заблуждайтесь: Бог не тот, над кем можно насмехаться. Что посеет человек, то и пожнет" (Галатам 6:7)".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" публично объяснила мужу, почему они до сих пор вместе

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