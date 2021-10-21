Хореограф Илона Гвоздева показала в сети, что попала в дорожно-транспортное происшествие, и раскрыла подробности случившегося.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева в своем Instagram рассказала и показала поклонникам, что стала участницей дорожного происшествия. В сторис девушка выложила кадры, на которых видно помятый бампер автомобиля на киевских номерах. А затем рассказала, что случилось.

Илона сразу поспешила всех успокоить, заверив, что все живы и здоровы, однако рассказала, что они ждут полицию. Похоже, водители оформлять дорожно-транспортное происшествие по протоколу. "Приехали", - подписала сторис с помятым авто танцовщица.

"В общем, друзья, все живы, здоровы, и это самое главное. Как говорится, дистанцию нужно соблюдать. Въехали в зад, ждем полицию", - рассказала Гвоздева в сторис.

Отметим, что за несколько дней до этого в ДТП попал еще один участник "Танців з зірками" и партнер Евгении Власовой Макс Леонов. Из-за плохого самочувствия хореограф не смог выйти на паркет с Женей, и ей предложили нового партнера.

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