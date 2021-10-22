Известная танцовщица и хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно раскритиковала танцы в новом эфире, публично обратилась к мужу и рассказала, почему они все еще живут вместе.

Знаменита танцовщица решила назвать мужу публично причины, из-за которых они живут в браке и весьма счастливо. В честь дня рождения своего супруга, Илона написала несколько самых важных пунктов.

«Сегодня тебе 30☝️мой дорогой супруг. Я могу назвать минимум 30 причин, почему я стала твоей супругой и почему мы вот уже 12 лет вместе,но хочу сказать ГЛАВНЫЕ: 1. Любимый муж. 2. Прекрасный отец. 3. Мужчина, который смог укротить Львицу. 4. Друг, который всегда рядом. 5. Надежный тыл и фундамент нашей семьи.

Желаю тебе реализовать все свои амбиции, жить в кайф, быть примером для своих детей, всегда идти вперёд, а я буду просто рядом. 💋❤️ Люблю тебя с каждым годом все сильнее и бесконечно благодарна тебе за наших детей❤️» - высказалась Илона и умилила фанатов.

Пользователи поддержали обращение хореографа:

«С именинником 🎉😁; С днем Рождения!!!!🎂🎉🎁; С днём рождения Ванюшу. Вы очень красивая пара🥰; Поздравляю с днём рождения!! Счастья вам ещё большего!!; Поздравляю с днем рождения!!!!! Будьте всегда самыми счастливыми; красивая; С именником! Здоровья и благополучия!!🔥❤️».

Также ранее Илона Гвоздева опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, танцовщица попала в ДТП. На кадрах она рассказывает подробности происшествия.

"Со мной всё хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля. Но в целом, слава богу, всё обошлось. Мы дольше ждали страховую, но я хочу вам сказать, это было стремно", — поделилась Илона Гвоздева.

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