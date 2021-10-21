Известная танцовщица и хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева после ДТП вышла на связь и рассказала подробности случившегося.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз Илона Гвоздева опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, танцовщица попала в ДТП. На кадрах она рассказывает подробности происшествия.

"Спасибо всем, кто переживал за моё самочувствие. Со мной всё хорошо, авария была незначительная. Я не виновата, меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля. Но в целом, слава богу, всё обошлось. Мы дольше ждали страховую, но я хочу вам сказать, это было стремно", — поделилась Илона Гвоздева.

"Первые 5 секунд я сидела за рулем машины и думала: Господи, насколько всё плохо сзади? И конечно, когда я вышла и посмотрела, мягко говоря я отделалась царапиной, а у него был капот", — рассказала хореограф.

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