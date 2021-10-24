Украинские звездные красотки рассказали о своем первом опыте ношения белья, в частности, бюстгальтера – кто, как и когда покупал свои первые лифчики.

Как сообщает Politeka.net, украинские знаменитости в программе "Зірковий шлях" рассказали о том, какими были их первые бюстгальтеры.

Так, певица и телеведущая Оля Цибульская поделилась, что попросила маму купить ей лифчик после того, как у ее подруги выросла грудь и она начала использовать этот предмет гардероба. "Я заметила, что у ленки за лето выросли, а у меня нет. Я пришла домой, расплакалась, и мама пошла в тот же день в магазин, купила мне бюстгальтер з пуш-апом, принесла его, синего цвета, как сейчас, помню", - поделилась Цибульская.

О своем первом бюстгальтере помнит и певица Слава Каминская, она взяла его у мамы и напихала туда поролоновые подплечники. "Я его стырила у мамы и напихала туда два подплечника. Ну не было у меня груди, ну что я могла сделать. А так хотелось. Девочки ходили уже все с лифчиками, а у меня ничего не было", - рассказала Каминская.

А вот хореограф Илона Гвоздева рассказала, что вообще не понимает, зачем девушки носят бюстгальтера. "Я вам скажу, я не то, чтобы их не люблю, просто они, к сожалению, мне не очень нужны", - с иронией говорит Илона.

Тем временем певица Светлана Тарабарова призналась, что не помнит, каким был ее первый бюстгальтер. Однако припоминает, что брала его у своей сестры.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" устроила горячую тренировку в спортзале: "Какая же это будет пушка".

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