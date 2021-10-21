Оля Цибульская, которая является кумой Михаила Хомы (Дзидзьо), рассказала в интервью Маше Виноградовой о выходке коллеги Олега Кензова.
Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская является успешной отечественной певицей, а также кумой солиста группы DZIDZIO - Михаила Хомы. Звезда решила дать интервью Маше Виноградовой, рассказав, в частности, о поступке Олега Кензова.
Цибульская отметила, что ей хотелось провалиться под землю, когда она узнала, что ее коллега по сцене матом говорил с детьми.
"Почему люди не вернули деньги за билеты назад, потому что я бы вышла и сказала: "Бабки назад", - задалась вопросом Цибульская в интервью.
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Ольга не рассказала, когда именно Кензов нецензурно выражался перед детьми. Но летому у Олега был концерт, на котором он вел себя странно.
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