Победительница шоу "Холостяк-10", гимнастка Даша Ульянова, решила попробовать себя в новой роли

После победы на популярном проекте Даша получила огромную популярность, передает Politeka.net.

Только на страницу девушки в Инстаграм уже подписались 286 тысяч пользователей сети.

Занимаясь блогерством и спортом, Даша решила не бросать и перспективы на телевидении.

В новом посте в группе одного из телеканалов сообщили, что Ульянова заняла место телеведущей программы "Народный хит".

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Теперь М2 любимый канал", "Очень милая девушка и отличная ведущая! В добрый путь", "М2 повезло с такой красивой ведущей", "Наконец-то появился стоящий повод включить телевизор😅", "Супер😍 отличная новость, ждём❤️", "Дашута!! В Добрый Час!!!!)", "Буду смотреть!", - написали пользователи сети.

Отметим, в конце июля певец Олег Кензов опубликовал фото с Дашей Ульяновой в свадебном платье.

Как оказалось, оба сыграли свадьбу, правда, ради нового клипа артиста "Ой, как хорошо". По сюжету, после бурной ссоры парень с девушкой мирятся и играют шумную свадьбу. Так, Ульяновой досталась роль невесты, а Кензов исполнил жениха.

Примечательно, что пользователям сети показалось - оба смотрятся очень органично.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала нетипично-скромный образ

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова с минимумом одежды показала мастерство растяжки

Также Politeka писала, что Олег Кензов после "пьяного" концерта разразился эмоциональным посланием