Победительница романтического реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова высказалась по поводу новой финалистки проекта

Как пишет Politeka.net , известная блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которое в свое время стала победительницей романтического реалити-шоу "Холостяк", часто радует публику яркими кадрами из своей насыщенной жизни на странице в Instagram. В этот раз блогерша и модель решила высказаться по поводу финала нового сезона шоу "Холостяк", а точнее о том, что пользователи затравили новую победительницу реалити.

Отметим, что в финале холостяк Михаил Заливако выбрал Анну Богдан, которая когда-то была женой экс-советника президента Андрея Богдана. Именно за нее заступилась в своем посте Даша Ульянова. "Признаюсь, я давно знала, кто победительница и меня не чуть не удивил выбор холостяка. Но вот что меня удивляет, так это реакция людей на её победу! Это так низко поливать грязью постороннего человека и желать такие отвратительные вещи. Позор, просто позор…", - написала блогерша.

"Не судите и не судимы будете, как говорится. Счастья ребятам, верю в вашу пару", - добавила Даша. Па пользователи принялись обсуждать ее новый пост, каждый высказывая свое мнение. "Аня и есть капризная принцесса, которая хочет свадьбу в замке. Но вы правы, это его право", "Как всегда, правда", "Анечка лучшая", "Защищаешь ее. Стабильность – это скорее не про Аню", "Мне иногда кажется, что было бы лучше, что б люди не знали чья она жена бывшая. Возможно зависть у народа сыграла", - пишут в комментариях.

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