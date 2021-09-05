Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова впервые за долгое время показала новые кадры

Даша Ульянова стала популярным блогером после того, как победила на шоу «Холостяк» в десятом сезоне. Хотя пара у нее с Максом Михайлюком не сложилась, девушка не стала унывать, хотя теперь вообще не говорит о теме личной жизни.

Не так давно Даша говорила о проблемах с самочувствием и прекратила вести Инстаграм так, как раньше, причем новые кадры от Ульяновой стали редкостью. А недавно Даша порадовала свежими снимками.

Девушка порадовалась осени: «Дождалась свою любимую погоду 😍 P.s : можете не выбирать какая лучше 😁».

«Красивая❤️; Очень красивая🔥; 🔥🔥Даш, ну что это за красота?🙏🏼; Красивая; ничего лишнего; ты очень красивая» - отвечают поклонники.

Как можно заметить, в последнее время девушка по вынужденным причинам практически прекратила вести Инстаграм и показывать в Стори множество различных кадров их жизни, как это делала раньше. Поэтому теперь поклонники часто спрашивают у гимнастки, когда она вернется к прежнему режиму.

Напомним, Располневшая Ульянова из "Холостяка" призналась, сколько весит и показала фото: «Прощай талия».

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" с младенцем на руках рассказала о своем счастье: «Мой…».

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара".