Победительница 10-го сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова ответила на личные вопросы фанатов

В последнее время Даша прекратила активно показывать свою жизнь и перестала хвастаться довольно яркими образами, которыми восхищались ее поклонники. Сейчас Ульянова пытается привести свою жизнь в порядок и даже честно рассказала, что у нее бывают истерические приступы.

Девушка не стала плакаться на публику, но объяснила, что работает над собой и сейчас ей лучше. Также Даша решила поотвечать на вопросы аудитории в Инстаграм и сопроводить ответы весьма смелыми кадрами, не обошлось без фирменных шпагатов.

Даша рассказала, что самый дорогой отдых, на котором ей доводилось побывать – это Сейшелы. А свой блог она ведет в лайфстайл стиле.

«Почему сторисы однотипные: реклама, спортзал и самолюбование?» - спрашивает поклонник. Даша подметила, что другого не показывает.

Рассказала Ульянова и о том, что ее внешность не соответствует чувствам внутри:

«На самом деле, я расслабленной бываю очень редко» - заключила Даша, показав несколько мрачный вид на съемке.

Ранее Ульянова решила рассказать, как прошло ее лето в этом году:

«В этом году моё лето было не на чиле и не на расслабоне, но это не помешало ему быть насыщенным и потрясающим. Впереди крутые новости, уже не терпится вам всё рассказать», - заинтриговала подписчиков девушка.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в ультра-мини задрала ногу к потолку и свалилась со стола.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова похвасталась роскошным подарком и призналась, куда пропадала.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" забыла о приличиях и показала растяжку в боди с чулками.