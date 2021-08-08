Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова устроила день ответов на провокационные вопросы

Даша в последнее время начала редко выкладывать новые снимки и показывать свою жизнь. После того, как девушка заговорила о приступах истерик и депрессии, она решила уделить больше времени себе, поэтому прекратила часто показывать личную жизнь.

Во время ответов на вопросы, Даша решила показать несколько кадров, которые ранее не публиковала, а заодно подогреть интерес к теме личной жизни.

После отношений с «Холостяком» Максом Михайлюком девушка уже состояла в отношениях, но не рассказывала об этом и скрывала личность поклонника. Поэтому и в этот раз она обошлась без слов, когда спросили, от кого же она получила роскошный букет роз.

Говоря о низкой активности, Даша ответил: «Депрессия и всё такое. Ты же первый об этом узнаешь», - упоминая признания из прошлого. Также она показала, что далеко не такая икона стиля, как может показаться и в прошлом она одевалась совсем по-другому. Это же касается и ухода за собой. Чтобы получить идеальную кожу, Даша долго ее восстанавливала и ходила к косметологу на пилинг и чистки.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла правду об отношениях с Олегом Кензовым: "У нас с ним..."

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" бесстыдно потянула за бикини, засветив формы: кадры шалости.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" после пышной "свадьбы" с Олегом Кензовым призналась в проблемах: "Постоянно плачу"