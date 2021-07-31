Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова призналась, что ее объединяет с певцом Олегом Кензовым

Как передает Politeka.net, девушка ответила на вопрос фолловеров в своем Инстаграм.

Недавно певец Олег Кензов выпустил новую видеоклип на песню "Ой, как хорошо". По сюжету, после бурной ссоры парень с девушкой мирятся и играют шумную свадьбу. Ульяновой досталась роль невесты, а Кензов сыграл, конечно же, жениха.

Многим показалось, что парочка смотрелась вместе довольно органично. Ульянову спросили, что у нее с Кензовым на самом деле.

«Веселый, остроумный. У нас с ним дружеские отношения, не более», - ответила девушка, и показала совместное фото с певцом.

Вместе в тем, Ульянова призналась, что сейчас влюблена, однако подробностей расскрывать не стала.

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