Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова ответила на самые интересные вопросы фанатов

Даша Ульянова стала популярной после победы в одном из сезонов «Холостяка». И хотя пара у Макса Михайлюка с девушкой не сложилась, она сейчас по-прежнему в центре внимания. Недавно мужчина впервые стал отцом и женился на возлюбленной Дарье Хлистун, поэтому у Даши часто спрашивают, как она отреагировала на новость.

Даша рассказала, что она действительно поздравила Макса с рождением дочери, а сама она сейчас влюблена, хоть и не рассказывает о своих отношениях и чувствах, чтобы избежать лишнего внимания.

Также не обошлось и без популярной темы – здоровья и похудения, которым увлечена Даша, чтобы обрести идеальную форму. Зимой девушка набрала лишнего и теперь, сбросив четыре кг, весит 57, 5 кг, что ее очень радует.

«Запрещенка. Раз в год можно», - написала Даша под последним фото, демонстрируя таким образом уже похудевшую фигуру.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара"

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова показала фирменный шпагат в "невидимом" бикини.

Также Politeka писала, что Даша Ульянова из «Холостяка» засветилась в компании бывшей соперницы: «Как с конвеера».