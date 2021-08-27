Популярная участница шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала первые промо-фото из новой и весьма яркой фотосессии

Победительница «Холостяка» после финала шоу не стала пропадать и виду несмотря на скандальное расставание с главным героем проекта и стала активно вести свой Инстаграм. Довольно быстро Даша стала популярным блогером и теперь часто показывает весьма яркие фото.

О своей личной жизни девушка не говорит вообще, но вполне легко показывает фигуру в довольно провокационных образах и не стесняется демонстрировать себя с минимумом одежды. Поскольку гимнастка также начала активно заниматься спортом, своей формой она довольна.

Недавно Даша решила принять участие в новой съемке и примерила для нее только черный боди и такого же цвета капроновые чулки. Соблазнительно выгибаясь, Ульянова продемонстрировала растяжку во всех возможных вариантах.

«Когда не зря худела. Давно такого не было…» - пишет Ульянова под кадрами.

Ранее под одним из новых фото Дашу раскритиковали, она поспешила оправдаться и выразить свое мнение, ведь до этого после потока негатива она не смогла сдержать слезы и расстроилась.

«Друзья, я не плачу, просто удивляюсь придуркам. С губами не делала ничего 1,5 года. Но не нужно оскорблять человека из-за его внешности. Я не представляю, что терпят некоторые люди», - написала Даша под фото.

Напомним, Располневшая Ульянова из "Холостяка" призналась, сколько весит и показала фото: «Прощай талия».

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка" с младенцем на руках рассказала о своем счастье: «Мой…».

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в свадебном платье засияла в объятиях Олега Кензова: "Ого, какая пара".