Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова показала неловкий момент из вечерних развлечений
Девушка стала популярна в Инстаграм после завершения «Холостяка», причем Даша не стала прекращать ведение своей страницы так, как ей нравится. Несмотря на то, что данная платформа стала основным средством заработка, она также не боится показать настоящую себя.
Ульянова демонстрирует в сети весьма провокативные и жаркие кадры, которыми обращает на себя внимание. Поскольку Даша профессиональная гимнастка, снимки со шпагатами для нее стали уже традицией.
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И, как оказалось, во время гуляний не обходится без неловких моментов. Чтобы быть с аудиторией ближе, Ульянова показала, как во время вечерних гуляний свалилась со стола и упала на диван.
Причем до этого Даша попыталась сделать шпагат, задрав ногу к потолку в коротком платье. Ничего не вышло и девушка упала вниз, что и показала в Стори во время ответов на вопросы.
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