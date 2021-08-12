Певец Олег Кензов, которого недавно обвинили в том, что он был пьян на собственном концерте и вел себя некорректно, внезапно заговорил об ошибках

Как передает Politeka.net, артист опубликовал эмоциональных стих с обращением к публике в своем Инстаграм.

«Иногда, когда не могу уснуть, и мысли в голове бушуют, словно ураган. Я пишу стихи. Прикиньте! Пишу стихи… Это, конечно не «Обстановка по кайфу» и не «Ракетабомбапитарда»… Но стихи… Может плохие, неграмотные, но стихи…» - отметил певец.

В своем стихе он говорит об ошибках, отмечая, что они свойственны каждому. «Разве вы не ошибались?» - обращается он к публике.

Фолловеры активно отреагировали на такое послание.

Популярные статьи сейчас

Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."

Остановилось сердце величайшего спортсмена: "Одержал наибольшее количество побед"

Хименес-Браво в деталях показал свои холостяцкие апартаменты, прозрачные стены и ковры: "Как детский сад, но..."

Тине Кароль, Огневич и Поляковой нашли замену, как выглядят и что известно о новых артистах: "Ого!"

Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Показать еще

«Очень круто. Ты талантище», «Очень душевно», «Вот нагрешил», «Все, как в жизни. Молодец», - пишут в комментариях.

Напомним, во время концерта в Бердянске в конце июля Олег Кензов позволял себе нецензурную лексику, неудачно жонглировал микрофоном и лежал на сцене.

Напомним, появилось видео с "пьяного" концерта Олега Кензова: "Многие изменят к нему отношение"

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла правду об отношениях с Олегом Кензовым: "У нас с ним..."

Также Politeka писала, что Олег Кензов вызвал отвращение своим поведением на сцене, видео: "Пьяный угар и мат"