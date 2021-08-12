Певец Олег Кензов, которого недавно обвинили в том, что он был пьян на собственном концерте и вел себя некорректно, внезапно заговорил об ошибках

Как передает Politeka.net, артист опубликовал эмоциональных стих с обращением к публике в своем Инстаграм.

«Иногда, когда не могу уснуть, и мысли в голове бушуют, словно ураган. Я пишу стихи. Прикиньте! Пишу стихи… Это, конечно не «Обстановка по кайфу» и не «Ракетабомбапитарда»… Но стихи… Может плохие, неграмотные, но стихи…» - отметил певец.

В своем стихе он говорит об ошибках, отмечая, что они свойственны каждому. «Разве вы не ошибались?» - обращается он к публике.

Фолловеры активно отреагировали на такое послание.

«Очень круто. Ты талантище», «Очень душевно», «Вот нагрешил», «Все, как в жизни. Молодец», - пишут в комментариях.

Напомним, во время концерта в Бердянске в конце июля Олег Кензов позволял себе нецензурную лексику, неудачно жонглировал микрофоном и лежал на сцене.

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