Певец Олег Кензов ошарашил публику своими выходками во время концерта

О произошедшем рассказали зрители, кторые пришли на выступление 32-летнего артиста, пишет ТСН. Также в Сети опубликовали кадры.

«Олег Кензов давал сольный концерт при полном Дворце культуры в г.Бердянск. Билеты на это мероприятие стоили очень не дёшево! И в итоге вместо качественной концертной программы которая полагается статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение!» - говорится в сообщении Димы Волканова.

Олег Кензов несколько раз подбрасывал микрофон, пытаясь его понять. но безуспешно.

«Спасибо Олегу и его команде за этот позор! Хочется что бы как можно меньше таких людей занимали чьё то, действительно заслуженное место на нашей эстраде…» - пишут в Сети.

«Позор какой! Хорошо что не пошла», «О, Боги», «Жесть», «Это Ужас...Позор», «Я в шоке!», «Может он сцену с кабаком попутал? Ему стоит поучиться культуре общения с людьми. У нас в провинции многие музыканты ведут себя гораздо уважительнее и культурнее со зрителями и даже на корпоративах. А «это» - вызывает только отвращение и дискредитирует музыкантов», - пишут пользователи Сети.

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