Певец Олег Кензов удивил поведением на своем же концерте

На днях артист выступил в Бердянске. Олег Кензв позволял себе нецензурную лексику, жонглировал микрофоном и лежал на сцене. У зрителей закралось подозрение, что артист был нетрезв. Видео концерта показали на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.

Пользователи Сети были ошеломлены увиденным.

«Проявление настоящей личности. Не уважение к своей работе, и к своей аудитории. Думаю, теперь многие изменят к нему своё отношение», «Звезда зазвездилась», «Такие выходки еще раз доказывают, что те женщины, которые оговаривали его в избиении говорят правду. Ибо оно не нормальное», «Тоже мне, певец, одну песню спел, и позволяет себе такое», «Нравятся его песни и голос. Но жаль, что человек себя так проявляет», - пишут в комментариях.

Отметим, после Бердянска Кензов выступил в Кирилловке. Поклонники артиста активно делятся кадрами выступления в соцсетях.

Похоже, все остались довольны.

Вто же время в Сети отметили, что Кензов выглядел уставшим.

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