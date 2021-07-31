Певец Олег Кензов удивил поведением на своем же концерте
На днях артист выступил в Бердянске. Олег Кензв позволял себе нецензурную лексику, жонглировал микрофоном и лежал на сцене. У зрителей закралось подозрение, что артист был нетрезв. Видео концерта показали на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.
Пользователи Сети были ошеломлены увиденным.
«Проявление настоящей личности. Не уважение к своей работе, и к своей аудитории. Думаю, теперь многие изменят к нему своё отношение», «Звезда зазвездилась», «Такие выходки еще раз доказывают, что те женщины, которые оговаривали его в избиении говорят правду. Ибо оно не нормальное», «Тоже мне, певец, одну песню спел, и позволяет себе такое», «Нравятся его песни и голос. Но жаль, что человек себя так проявляет», - пишут в комментариях.
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Отметим, после Бердянска Кензов выступил в Кирилловке. Поклонники артиста активно делятся кадрами выступления в соцсетях.
Похоже, все остались довольны.
Вто же время в Сети отметили, что Кензов выглядел уставшим.
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