Известный артист и певец Олег Кензов, который недавно загремел в больницу и побывал под наркозом, обратился к украинцам
Как пишет Politeka.net, Олег Кензов является известным артистом. Он проявил себя как талантливый певец еще во втором сезоне популярного шоу "Х-Фактор", где занял второе место.
Так, на этот раз певец опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно в сети писали о том, что на последнем концерте Олег Кензов странно себя вел, и поклонники заподозрили, что он находился в нетрезвом состоянии. После этого, артист рассказал о том, что он был в больнице и лежал под наркозом.
На кадрах, которые опубликовал певец, он лежит дома и обращается к поклонникам с жалобой.
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"Я не буду сторис снимать больше. Не знаю, мне просто лень. Никаких репостов, никаких Сторис. Просто могу сериал посоветовать по Нетфликс - "Полуночная месса". Завтра уборку запланировал, потом сяду на велосипед и буду гасать пока в глазах не потемнеет. Как-то так. Что-то я устал", — откровенно рассказал Олег Кензов.
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