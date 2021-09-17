Украинский исполнитель Олег Кензов рассказал о проблемах
Как пишет Politeka.net, Кензов стал популярным, заявив о себе еще в 2011 году на "Х-Факторе". Недавно Олег неудачно выступил на концерте в Бердянске. Исполнитель нецензурно выражался, лежал на сцене, а также неудачно жонглировал микрофоном. Украинцы предположили, что артист находился в нетрезвом состоянии.
Помимо выступлений Олег продвигает себя в Инстаграм, где ведет блог. Кензов там делится своим творчеством, а также рассказывает о личном. В этот раз певец сделал фото в автомобиле, поделившись недавними проблемами в подписи:
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"Интересная выдалась неделька: и в больничке побывал, и под наркозом. В корне изменил отношение и к своему здоровью, и к некоторым «друзьям»! Рад, что жив, рад, что все хорошо. Едем в Черновцы на концерт! Держимся".
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"От всей души хочу пожелать самого ценного – того, что ни за какие деньги невозможно купить, а именно крепкого и нерушимого здоровья", "С выздоровлением", "Выздоравливайте!".
Напомним, Олег Кензов решился на откровение, показав фамилию и фото в паспорте
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