Украинский артист Олег Кензов показал себя и рассказал о "псевдониме"

Как пишет Politeka.net, Олег Кензов стал успешным украинским исполнителем. Красавчик заявил о себе, придя на шоу "Х-Фактор" в 2011 году. Недавно Кензов оказался в центре скандала, когда выступал в Бердянске. Артист нецензурно выражался, неудачно жонглировал микрофоном и лежал на сцене. Люди заподозрили, что Олег был в нетрезвом состоянии.

В своем Инстаграм Кензов решил рассказать о "псевдониме", опубликовав фотографию паспорта.

"Кстати, по поводу «КЕНЗОВ». Многие думают, что это такой псевдоним, позаи́мствованный из марки KENZO. Так вот нет скажу вам я Кензов - это фамилия Сербско-Болгарского происхождения (ответ на вопрос почему я люблю восточные мотивы)! И да, ударение идёт на первую гласную Кензов. Но так как все, кто читал фамилию впервые, читали её, как Кензов (что было и на Икс Факторе в 2011) я не стал исправлять и оставил так, как людям удобно! И да, на фото я просто неотразим!

P/S: кстати на фото уже наколотые Губы в с. Гожулы в 2005 уже все кололи!", - написал Олег.

Фанаты поставили более 1 тысяч лайков и написали комментарии:

"А что, говорят, что губы наколотые?", "О, Боже", "Да губкы , у тебя от природы такие красивые, девушки завидуют молча", "Папин бродяга, мамин симпатяга".

Напомним, Олег Кензов после "пьяного" концерта разразился эмоциональным посланием

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