Победительница шоу «Холостяк-10», гимнастка Даша Ульянова поделилась откровением
Как передает Politeka.net, видеообращение девушка опубликована в своем Инстаграм.
Даша Ульянова продолжительное время пыталась похудеть. Со своими фолловерами она делилась подробностями тренировок и рассказывала о рационе.
Новое признание девушки оказалось несколько неожиданным.
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«Сегодня я проснулась с весом 56 килограммов. Не то, чтобы это супер результат, но я к нему шла какое-то время, и счастья мне сегодня он абсолютно не принес. Зато полгода назад, когда я весила 62-63, я была абсолютно счастлива, я была в гармонии, я нравилась себе. И думаю: «Ну полненькая, ничего страшного, похудею». Так вот, вывод какой? Вывод такой, что все идет от муда», - призналась девушка.
По словам Ульяновой, она продолжает страдать.
Напомним, недавно певец Олег Кензов выпустил новую видеоработу на песню "Ой, как хорошо". Ульянова в клипе сыграла невесту.
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