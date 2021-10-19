Певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", как и Виктория Смеюха, показала себя во время эффектной тренировки, порадовав и мотивировав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская сейчас строит сольную карьеру, ведь группа "НеАнгелы" прекратила существование, благодаря которой певица стала популярной. Звезда выпустила недавно новый сингл, который собрал миллионы просмотров на Ютубе. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Слава показала, как тренировалась в спортзале. Звезда надела лосины и топик для своего занятия. На первом стори Каминская лежала на коврике, занимаясь с большим гимнастическим мячом. Рядо можно заметить еще фитнес-резинку.

"Жесткий прожим", - написано под кадрами.

На втором сторис Каминская уже занималась с канатами.

"Безумно горжусь трансформацией. Какая же это будет пушка", - написал тренер.

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Каминская показала, как ее порадовал бывший муж

А еще Politeka писала, что экс-солистка «НеАнгелов» Каминская очаровала видом на прогулке с детьми

Также Politeka сообщала, что экс-солистка «НеАнгелов» Каминская озадачила вечерними развлечениями с дочкой



