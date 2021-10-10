Украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала фигуру в узком боди и рассказала, когда будет достигнут идеальный результат.
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская более 10 лет выступала в составе группы "НеАнгелы", обоев всеукраинскую популярность. Но группа прекратила свое существование и солистка начала сольную карьеру, выпустив несколько успешных синглов. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео в сторис Слава показала свою фигурку. Звезда была в узком купальнике, покрутившись перед камерой и показав свои формы во всей красе. Как можно понять, Каминская была в "спа-палаце".
"Еще 5 кг скинуть и будет пушка-ракета", - поделилась планами Слава Каминская под кадрами в сторис.
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Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией в сторис Инстаграм.
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