Украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала фигуру в узком боди и рассказала, когда будет достигнут идеальный результат.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская более 10 лет выступала в составе группы "НеАнгелы", обоев всеукраинскую популярность. Но группа прекратила свое существование и солистка начала сольную карьеру, выпустив несколько успешных синглов. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео в сторис Слава показала свою фигурку. Звезда была в узком купальнике, покрутившись перед камерой и показав свои формы во всей красе. Как можно понять, Каминская была в "спа-палаце".

"Еще 5 кг скинуть и будет пушка-ракета", - поделилась планами Слава Каминская под кадрами в сторис.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией в сторис Инстаграм.

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