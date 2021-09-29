Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как работает над идеальной фигурой с тренером, который не дает ей расслабиться

Певица, с недавних пор выступающая сольно, решила показать в Инстаграм свою тренировку в зале. Об этом пишет Politeka.net.

Вечером в среду Слава отправилась в спортзал и продемонстрировала поклонникам, как работает над фигурой. Певица снимала себя на видео прямо во время тренировки.

«Тяжело…восемь, девять, двадцать…Бобик сдох», - произносит на кадрах Каминская, стараясь выполнять упражнения, но под конец она уже просто лежит на коврике, не двигаясь.

Певица также пожаловалась на своего требовательного тренера, который не давал ей отлынивать.

«Изверг», - назвала его Каминская.

Позже она вернулась к упражнениям, работая над разными группами мышц. Теперь снимать ее на видео начал уже сам тренер. В частности, он поймал момент, когда Слава занималась на коврике и одновременно записывала сториз в Инстаграм.

«Смотрите, вот это называется максимальная концентрация. Но даже несмотря на такую концентрацию с телефоном, Слава уже минус 4 (килограмма)», - похвастался тренер.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» в новом образе стала похожей на известную советскую певицу.

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» с новой прической превратилась в учительницу.

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" залезла под душ и рассказала о новом для себя опыте.