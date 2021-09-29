Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как работает над идеальной фигурой с тренером, который не дает ей расслабиться
Певица, с недавних пор выступающая сольно, решила показать в Инстаграм свою тренировку в зале. Об этом пишет Politeka.net.
Вечером в среду Слава отправилась в спортзал и продемонстрировала поклонникам, как работает над фигурой. Певица снимала себя на видео прямо во время тренировки.
«Тяжело…восемь, девять, двадцать…Бобик сдох», - произносит на кадрах Каминская, стараясь выполнять упражнения, но под конец она уже просто лежит на коврике, не двигаясь.
Певица также пожаловалась на своего требовательного тренера, который не давал ей отлынивать.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Кухни", подробности трагедии: "на 52-м году жизни..."
"Мастер Шеф" Клопотенко затмил мужчин на "Холостячке", впечатлив Огневич своим уловом: "Это мечта"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
«Изверг», - назвала его Каминская.
Позже она вернулась к упражнениям, работая над разными группами мышц. Теперь снимать ее на видео начал уже сам тренер. В частности, он поймал момент, когда Слава занималась на коврике и одновременно записывала сториз в Инстаграм.
«Смотрите, вот это называется максимальная концентрация. Но даже несмотря на такую концентрацию с телефоном, Слава уже минус 4 (килограмма)», - похвастался тренер.
Напомним, Каминская из «НеАнгелов» в новом образе стала похожей на известную советскую певицу.
Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» с новой прической превратилась в учительницу.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" залезла под душ и рассказала о новом для себя опыте.