Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская рассказала о новом для себя опыте, которым она обзавелась на отдыхе

Популярная певица, которая недавно начала выступать сольно, поделилась новым постом в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Сейчас знаменитость проводит время на португальском курорте Мадейра. Как рассказала Каминская, там ей довелось попробовать что-то новое для себя. Так, певица впервые занялась серфингом.

Впрочем, в новом посте она показала не то, как покоряла волны, а момент, когда уже после этого стояла под душем на фоне живописных камней. Каминская стояла в облегающем костюме для серфинга и позволяла воде стекать по своим волосами и лицу. Певица соблазнительно приподняла голову, делая кадры более эффектными.

«Серфер из меня такой себе , но под душем стою я красиво. Эмоций и воспоминаний масса», - подписала кадры звезда.

В комментариях отметились те, с кем Слава училась серфингу.

«Для первого раза ты серфер оказалась топ. Поэтому завтра снова едешь с нами», - написали они.

Поклонники также не смогли пройти мимо.

«Агонь», «Какова красота», «Я тебя люблю, моя девочка», - пишут люди.

Напомним, экс-солистку "НеАнгелов" Каминскую после развода засняли с известным экс-нардепом.

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» ошеломила воспоминаниями из прошлого, яркие кадры.

Также Politeka писала, что Каминская честно рассказала о причинах распада "НеАнгелов" и кто теперь ее продюсер.