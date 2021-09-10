Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская впечатлила архивным кадром

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала фото, сделанное до ее популярности. На снимке Каминская предстала с яркими красными волосами. Она сидела на полу в порванных джинсах, а в руках у нее находилась сигарета.

«Угадайте год (по бровям)», - подписала фото певица.

В комментариях поклонники стали делать Славе комплименты, а также пытаться угадать, в каком году был сделан снимок.

«Славочка, год не важен, PUMA уже должна тебе за эти фото», «2005…у вас ещё ничего..у меня нитки с татуажа были, лазером еле еле убрала», «а я пойму всё по бровям, а я прочту всё по губам», «Год не знаю, но красивая! Счастья Вам, добра!», «Судя по цвету волос - 10 или 11 класс, то есть 1999, или 2000 год», - пишут пользователи сети.

Отметим, что до «НеАнгелов» Каминская участвовала в реалити-шоу «Остров искушений», а также талант-шоу «Народный артист».

Напомним, что Слава Каминская в корсете превратилась в эффектную красотку: "Давно пора".

Как сообщала Politeka, Каминская призналась, почему распались "НеАнгелы" и кто теперь ее продюсер.

Также Politeka писала, что Каминская впечатлила неожиданным заявлением: "Всех заставляют это делать...".