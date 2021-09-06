Популярна співачка Слава Камінська заявила, що має намір співати українською

Як пише Politeka.net, відома українська виконавиця Слава Камінська, яка прославилася завдяки участі в гурті "НеАнгели", 15 років виступала на сцені в дуеті із Вікторією Сміюхою. Однак не так давно Камінська почала сольну кар’єру та вже встигла випустити декілька нових хітів.

Слава Камінська часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Нещодавно виконавиця, яка все життя спілкувалася російською, вирішила перейти на українську. До того ж, Камінська заявила, що планує навіть співати державною мовою.

"Якщо я почну співати українською ви будете проти? Да /ні ?", - сказала співачка та запитала думку фанатів.

Більшість шанувальників творчості Камінської за те, щоб вона випустила трек українською. Проте були й такі, хто не дуже радий такому рішенню Слави.

"Давно вже треба переходит на українську мову! 👏", " Ні, якщо пісня гарна, то не важливо на якій вона мові !!!", " Будемо слухати ❤️", " Слава, тобі хоч на китайській 😂", " Я Вас обожнюю, буду слухати у будь-якому випадку ❤️😍", " Так, співайте українською)))", " Будемо за!) Навіть дуууже цікаво 🙌🔥", "Твій голос можна слухати навіть на китайській 👏", " Чекаємо на це😍😍😍😍", "Мась, давно чекаємо 🔥🔥", "Я засмучена .. всіх змушують це робити 😢", "Краще російською", - написали шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що Слава Камінська в корсеті перетворилася на ефектну "фурію", підкоривши виступом: "Давно пора сольно співати".

Нагадаємо, що Камінська здивувала сумним одкровенням після розвалу "НеАнгелів" і відпустки з колишнім чоловіком: "Вічний заручник свого...".

A ще Politeka повідомлялa, що Камінська з "НеАнгелів" в тигровому купальнику осоромилася, переборщивши з фотошопом: "Трохи підлогу покосило".