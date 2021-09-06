Популярная певица Слава Каминская заявила, что намерена петь на украинском

Как пишет Politeka.net, известная украинская исполнительница Слава Каминская, которая прославилась благодаря участию в группе "Неангелы", 15 лет выступала на сцене в дуэте с Викторией Смеюхой. Однако не так давно Каминская начала сольную карьеру и уже успела выпустить несколько новых хитов.

Слава Каминская часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. Недавно исполнительница, которая всю жизнь общалась на русском, решила перейти на украинский. К тому же, Каминская заявила, что планирует даже петь на государственном языке.

"Если я начну петь на украинском вы будете против? Да /нет ?", - сказала певица и спросила мнение фанатов.

Большинство поклонников творчества Каминской за то, что бы она выпустила трек на украинском. Однако были и такие, кто не очень рад такому решению Славы.

"Давно уже надо переходить на украинский язык! ", "Нет, если песня хорошая, то не важно на каком она языке !!!", "Будем слушать", "Слава, Тебе хоть на китайской", "я вас обожаю, буду слушать в любом случае", " да, пойте на украинском)))", " будем за!) Даже оооочень интересно", "Твой голос можно слушать даже на китайской", "ждем этого", "Мась, давно ждем", "я расстроена .. всех заставляют это делать 😢", "лучше на русском", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что Слава Каминская в корсете превратилась в эффектную "фурию", покорив выступлением: "Давно пора петь сольно".

Напомним, что Каминская удивила печальным откровением после развала "Неангелов" и отпуска с бывшим мужем: "Вечный заложник своего...".

A еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов"в тигровом купальнике оконфузилась, переборщив с фотошопом: "чуть пол покосило".