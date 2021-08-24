Співачка Слава Камінська здивувала новим фото і постом у своєму профілі в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Слава Камінська, яка 15 років співала в групі "НеАнгели", а нещодавно заявила про початок сольної кар'єри, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала незвичайне фото, а в підписі до нього несподівано заговорила українською мовою.
Як видно, на новому фото Слава відображена в сутінках в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в хитромудрому темно-зеленій сукні з цікавим сріблястим декором. Цей напівпрозорий наряд красиво підкреслив витончену фігуру артистки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в камеру.
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У підписі до фото Камінська написала: "З Днем народження, Україно! Нех нехай все буде гучно та яскраво ❤ А моє музичне привітання дивиться сьогодні о 17: 40 на ТРК «Україна»". Користувачі тут же почали коментувати нове фото слави, засипаючи її компліментами.
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