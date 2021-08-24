Певица Слава Каминская удивила новым фото и постом в своем профиле в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая 15 лет пела в группе "НеАнгелы", а недавно заявила о начале сольной карьеры, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала необычное фото, а в подписи к нему неожиданно заговорила на украинском языке.

Как видно, на новом фото Слава запечатлена в сумерках в интересной локации. Перед камерой она появилась в замысловатом темно-зеленом платье с интересным серебристым декором. Этот полупрозрачный наряд красиво подчеркнул изящную фигуру артистки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она загадочно смотрит в камеру.

В подписи к фото Каминская написала: "З Днем народження, Україно! 🇺🇦 Нехай все буде гучно та яскраво❤ А моє музичне вітання дивіться сьогодні о 17:40 на ТРК «Україна»". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото Славы, засыпая ее комплиментами.

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