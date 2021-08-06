Відома співачка Слава Камінська показала яскраві кадри з нової фотосесії на прогулянці

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно почала сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими витівками в своєму Instagram. Нещодавно артистку розкритикували за зухвалі фото, на яких вона показувала непристойні жести, а тепер вона виклала незвичайні кадри в жіночному образі.

На нових знімках Слава відображена на прогулянці по місту, куди вийшла в дивовижному образі. Як видно, перед камерою зірка з'явилася в довгій сіро-зеленій сукні в білий горошок, яке красиво підкреслило її витончені форми. Свій образ співачка доповнила зручним і яскравим взуттям і червоною сумкою.

У підписі до фотографій Камінська запропонувала шанувальникам вибрати, яке з трьох фото їм подобається найбільше. Користувачі тут же почали відповідати в коментарях, засинаючи артистку компліментами: "Як же мене пре від горошку", "Краща, сукня вогонь", "Класний горох, теж люблю дуже", "Шикарне плаття на прекрасній леді", "Красуня", "Ти найкраща", "Красиво", "Така мила", "Красуня", "Супер", "Чудова".

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