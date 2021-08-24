Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська вразила своїм виступом в оригінальному образі на День Незалежності

Як пише Politeka.net, співачка приєдналася до багатьох українських зірок, які в 30-ту річницю Незалежності України виступили на святкових концертах. У своєму Instagram Камінська опублікувала відео свого виступу з піснею «Фурія», яку в оригіналі виконує гурт «Друга ріка».

Для цього номера Слава приміряла образ, що запам'ятовується. На ній була довга оливкова сукня з напівпрозорої тканини, яка красиво майоріла на вітрі. Окремої родзинки поряд надавав сріблястий корсет. Завдяки макіяжу з акцентом на очі образ співачки вийшов ще більш виразним.

На кадрах артистка емоційно виконувала пісню, зачаровуючи своїм співом.

Українці оцінили виступ зірки, зазначивши, що він вийшов не гірше оригіналу. Шанувальники тут же почали засипати Камінську компліментами.

"Важко бути кращою?", "Вогонь і Славка і пісня", "пожежа", "космічно круто", "вогнище", "який кайф", "Давно пора вже сольно співати", "Драйв і кайф!", "Бомба! Слава, ну все як завжди на величезній висоті", "Мурахи пробігли табуном», - пишуть люди.

Нагадаємо, Слава Камінська в прозорому вбранні несподівано защебетала українською мовою.

Як повідомляла Politeka, Камінська здивувала сумним одкровенням після розвалу "НеАнгелів" і відпустки з колишнім чоловіком.

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