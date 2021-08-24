Колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська вразила своїм виступом в оригінальному образі на День Незалежності
Як пише Politeka.net, співачка приєдналася до багатьох українських зірок, які в 30-ту річницю Незалежності України виступили на святкових концертах. У своєму Instagram Камінська опублікувала відео свого виступу з піснею «Фурія», яку в оригіналі виконує гурт «Друга ріка».
Для цього номера Слава приміряла образ, що запам'ятовується. На ній була довга оливкова сукня з напівпрозорої тканини, яка красиво майоріла на вітрі. Окремої родзинки поряд надавав сріблястий корсет. Завдяки макіяжу з акцентом на очі образ співачки вийшов ще більш виразним.
На кадрах артистка емоційно виконувала пісню, зачаровуючи своїм співом.
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Українці оцінили виступ зірки, зазначивши, що він вийшов не гірше оригіналу. Шанувальники тут же почали засипати Камінську компліментами.
"Важко бути кращою?", "Вогонь і Славка і пісня", "пожежа", "космічно круто", "вогнище", "який кайф", "Давно пора вже сольно співати", "Драйв і кайф!", "Бомба! Слава, ну все як завжди на величезній висоті", "Мурахи пробігли табуном», - пишуть люди.
Нагадаємо, Слава Камінська в прозорому вбранні несподівано защебетала українською мовою.
Як повідомляла Politeka, Камінська здивувала сумним одкровенням після розвалу "НеАнгелів" і відпустки з колишнім чоловіком.
Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" в тигровому купальнику осоромилася, переборщивши з фотошопом.