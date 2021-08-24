Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская впечатлила своим выступлением в оригинальном образе на День Независимости

Как пишет Politeka.net, певица присоединилась ко многим украинским звездам, которые в 30-ю годовщину независимости Украины выступили на праздничных концертах. В своем Инстаграм Каминская опубликовала видео своего выступления с песней «Фурия», которую в оригинале исполняет группа «Друга ріка».

Для этого номера Слава примерила запоминающийся образ. На ней было длинное оливковое платье из полупрозрачной ткани, которая красиво развевалась на ветру. Отдельной изюминки наряду придавал серебристый корсет. Благодаря макияжу с акцентом на глаза образ певицы получился еще более выразительным.

На кадрах артистка эмоционально исполняла песню, завораживая своим пением.

Украинцы оценили выступление звезды, отметив, что оно получилось не хуже оригинала. Поклонники тут же принялись засыпать Каминскую комплиментами.

«Тяжело быть лучшей?», «Огонь и Славка и песня», «Пожар», «Космически круто», «Огнище», «Какой кайф», «Давно пора уже сольно петь», «Драйв и кайф!», «Бомба! Слава, ну все как всегда на огромной высоте», «Мурахи пробежали табуном», - пишут люди.

Напомним, Слава Каминская в прозрачном наряде неожиданно защебетала на украинском языке.

Как сообщала Politeka, Каминская удивила печальным откровением после развала "НеАнгелов" и отпуска с бывшим мужем.

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" в тигровом купальнике оконфузилась, переборщив с фотошопом.