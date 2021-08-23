Украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала себя, рассказав о том, какие у нее проблемы
Как пишет Politeka.net, не так давно Слава Каминская и Виктория Смеюха рассказали о развале группы "НеАнгелы". После этого Слава занялась сольной карьерой и выпустила несколько синглов. А недавно Каминская устроила отпуск, отправившись в него бывшим мужем и детьми.
И вот Слава решила рассказать, какие проблемы у нее из-за своего доверия:
"Я — вечный заложник своего доверия. В 99% случаев я подпускаю к себе людей на расстояние вытянутого пальца, а потом неделями офигеваю, как быстро переворачиваются песочные часы и меняются правила игры.
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Но мою веру в людей, конечно, не победить, Непроизвольно включается оправдательный режим, хотя правильнее было бы просто отойти в сторону , не вспоминать ни при одном случае и оставить наедине с амбициями :)
Странное, каждый раз удивительное, чувство неприятия. Как перестать равнять всех по себе? Видимо это и есть моя основная и самая любимая грабля ! Моральные ценности - индивидуальны))) как показывает практика- дебит с кредитом не сходится , если общие заслуги становятся личными", - написала Слава.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" в тигровом купальнике оконфузилась, переборщив с фотошопом
А еще Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Каминская в полосатом купальнике устроила релакс в пене
Также Politeka сообщала, что Каминская после распада "НеАнгелов" удивила заявлением о своем виде без фотошопа