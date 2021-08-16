Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала пляжными кадрами из отдыха в Одессе

Артистка провела яркий отдых со всей семьей в Одессе, причем показала довольно много снимков с разных ракурсов. В этот раз на своей странице в Инстаграм Слава показала свой самый яркий образ у бассейна с пеной.

В маленьком полосатом купальнике артистка с удовольствием позировала у бассейна и покрутилась с разных сторон, чтобы продемонстрировать фигуру.

«Я во Львове , а фото Одесские )))) замечательный отдых :) 🌞 И ещё я первый раз стала воспринимать Одессу , как курортный город , кстати ☝🏼 Назад в прошлое ))) не совсем пошлое 🥳🤪 фото by @edgar_kaminskyi» - отметив бывшего мужа, написала Слава.

Поклонники артистки тут же отреагировали на увиденное:

«Фото из аквапарка))); 🔥класс, хороший фотограф; Мать,ты прекрасна; Только ради глаза 👀 Огнище 🔥; Купальник - топ!; Шикарная😍😍❤️; Та тут все круто на этих фото 🔥женщина, купальник, очки, фигура🔥».

Отметим, в Одессу Слава отправлялась с детьми не одна, а вместе с бывшим мужем.

Причем мужчина не стал скрывать, куда едет и сразу показал в Инстаграм семейные фото. В Стори у Славы появились не менее интригующие кадры того, как веселая семья вместе отдыхает по вечерам, а днем развлекается в бассейне.

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