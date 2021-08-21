Бывшая солистка популярной группы "Неангелы" Слава Каминская немного переборщила с фотошопом
Как пишет Politeka.net, певица Слава Каминская, которая прославилась благодаря выступлениям с Викторией Смеюхой в группе "НеАнгелы", недавно начала сольную карьеру под псевдонимом SLAVA. Несмотря на плотный график, Каминская часто радует поклонников фотографиями и видео, которые выкладывает у себя в Instagram.
На этот раз певица решила похвастаться формами и опубликовала фото в тигровом купальнике.
"Просто захотелось выложить свою ж...пу), спасибо фотошопу, ничего личного", - написала Каминская.
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На фото видно, что певица обратилась за "помощью" к фотошопу и немного увеличила формы. Это заметили поклонники певицы и написали комментарии.
"Лучше было бы без фотошопа", "Фотошоп плох, как и мой, иногда) плитка поплыла 😢😢😢", "Так, от левой булки пол немного покосило) Скидывайте мне, я обработаю лучше) 🔥❤️", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Каминская в полосатом купальнике устроила релакс в пене: "да тут все круто"
Напомним, что Каминская после распада "Неангелов" воссоединилась с бывшим мужем: "Вечеринка удалась".
A еще Politeka сообщала, что экс-солистка "Неангелов" Каминская показала, как развлекается с бывшим мужем и детьми: "Котики и мать".