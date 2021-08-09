Відома співачка Слава Камінська показала, як проводить час зі своєю сім'єю
Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця групи "НеАнгели" опублікувала у себе в Instagram серію фотографій, зроблених в басейні. Слава позувала в купальнику разом зі своїми дітьми – Лаурою і Леонардом. Разом з ними відпочивав і Едгар Камінський, який і зробив знімки Слави.
"Картина "Котики і мати" by тато", - підписала фото співачка.
У коментарях артистці залишили масу компліментів.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Грозові дощі зачаяться, давши українцям день перепочити: якою буде погода з понеділка
Українські курорти пішли під воду, стихія обрушила весь гнів на регіон: кадри негоди
Дружина "Холостяка" Добриніна розповіла про проблеми з новонародженим сином: "У нього починає все боліти"
Звалище взуття вразило українців, кадри: "Безкоштовно не могли роздати"
"Синок на маму дуже схожий, щастя вам", «такий серйозний хлопчик», "чудові", "дуже красиві діти. А син взагалі вогонь", "Веселого, сонячного відпочинку!", "Люблю вашу сім'ю", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Слава і Едгар одружилися в 2014 році, а розлучилися в 2019 році. При цьому пара намагається зберігати дружні стосунки і часто відпочиває разом з дітьми. Едгар бере повноцінну участь у вихованні сина і дочки.
Нагадаємо, що Камінська після розпаду "НеАнгелів" здивувала визнанням: "бувають такі дні...".
Раніше писалося про те, що Камінська показала, з ким насолоджується відпочинком: "знову інтрига?".
А ще Politeka повідомляла, що Слава Камінська після непристойних жестів підкорила спокусливим виглядом у сукні: "прекрасна леді".