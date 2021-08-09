Відома співачка Слава Камінська показала, як проводить час зі своєю сім'єю

Як повідомляє Politeka.net, колишня учасниця групи "НеАнгели" опублікувала у себе в Instagram серію фотографій, зроблених в басейні. Слава позувала в купальнику разом зі своїми дітьми – Лаурою і Леонардом. Разом з ними відпочивав і Едгар Камінський, який і зробив знімки Слави.

"Картина "Котики і мати" by тато", - підписала фото співачка.

У коментарях артистці залишили масу компліментів.

"Синок на маму дуже схожий, щастя вам", «такий серйозний хлопчик», "чудові", "дуже красиві діти. А син взагалі вогонь", "Веселого, сонячного відпочинку!", "Люблю вашу сім'ю", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Слава і Едгар одружилися в 2014 році, а розлучилися в 2019 році. При цьому пара намагається зберігати дружні стосунки і часто відпочиває разом з дітьми. Едгар бере повноцінну участь у вихованні сина і дочки.

Нагадаємо, що Камінська після розпаду "НеАнгелів" здивувала визнанням: "бувають такі дні...".

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