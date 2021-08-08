Екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська показала свою сім'ю на відпочинку

Як передає Politeka.net, Слава Камінська популярна українська співачка. Дівчина прославилася завдяки своїй участі в групі "НеАнгели". Нещодавно група розлучилася, після чого Слава почала сольну кар'єру. У 2014 році дівчина вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського, з яким у них двоє дітей - син Леонард і дочка Лаура.

Екс-солістка групи "НеАнгели" активно веде соціальні мережі і часто радує шанувальників новим контентом. Цього разу дівчина показала себе на відпочинку. Разом з нею в басейні її діти і чоловік Едгар.

"Хто на Басту сьогодні?", запитала у шанувальників виконавиця.

Шанувальники засипали співачку компліментами: "Слава, ти красуня!", "Як завжди загадково сидить на фламінго, вдаючи що поняття не має що це за мужик і чому він в кадрі затесався", " знову інтрига? А я знаю хто за маскою".

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