Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала свою семью на отдыхе

Как передает Politeka.net, Слава Каминская популярная украинская певица. Девушка прославилась благодаря своему участию в группе "НеАнгелы". Недавно группа рассталась, после чего Слава начала сольную карьеру. В 2014 году девушка вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского, с которым у них двое детей - сын Леонард и дочь Лаура.

Экс-солистка группы "НеАнгелы" активно ведет социальные сети и часто радует поклонников новым контентом. На этот раз девушка показала себя на отдыхе. Вместе с ней в бассейне её дети и муж Эдгар.

"Кто на Басту сегодня?", спросила у поклонников исполнительница.

Поклонники засыпали певицу комплиментами: "Слава, ты красотка!", "Как всегда загадочно сидит на фламинго, делая вид что понятия не имеет что это за мужик и почему он в кадре затесался", "Снова интрига? А я знаю кто за маской".

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