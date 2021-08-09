Известная певица Слава Каминская показала, как проводит время со своей семьей

Как сообщает Politeka.net, бывшая участница группы "НеАнгелы" опубликовала у себя в Инстаграм серию фотографий, сделанных в бассейне. Слава позировала в купальнике вместе со своими детьми – Лаурой и Леонардом. Вместе с ними отдыхал и Эдгар Каминский, который и сделал снимки Славы.

«Картина «Котики и мать» by папа», - подписала фото певица.

В комментариях артистке оставили массу комплиментов.

«Сынок на маму очень похож, счастья вам», «Такой серьёзный мальчик», «Чудесные», «Очень красивые дети. А сын вообще огонь», «Веселого, солнечного отдыха!», «Люблю вашу семью», - пишут пользователи сети.

Как известно, Слава и Эдгар поженились в 2014 году, а развелись в 2019 году. При этом пара старается сохранять дружеские отношения и часто отдыхает вместе с детьми. Эдгар принимает полноценное участие в воспитании сына и дочки.

Напомним, что Каминская после распада «НеАнгелов» удивила признанием: «Бывают такие дни…».

Ранее писалось о том, что Каминская показала, с кем наслаждается отдыхом: "Снова интрига?".

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