Відома співачка Слава Камінська приголомшила шанувальників кадром з непристойним жестом
Як повідомляє Politeka.net, після розпаду "НеАнгелів", в яких Камінська співала 15 років, красуня зайнялася сольною кар'єрою. Зараз Слава активно працює над новими піснями і експериментує з іміджем.
На свіжому фото зірка позувала в темному костюмі з зачесаним волоссям. Вона показала на камеру середній палець і закрила очі. Варто відзначити, що співачка виглядала дуже сумною. Та й пост говорив про те, що у артистки щось сталося.
"Іноді бувають такі дні, які просто хочеться вирвати з календаря...", - написала Камінська.
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У коментарях їй залишили масу відгуків.
"Фото чудове", " Все Буде Добре!", "Ти крута з будь-якими пальцями», «яка ви красива», "цікавий кадр", "викинь цей календар, він якийсь бракований. Славуль забий, завтра все вже буде відмінно», - підтримали красуню шанувальники.
Нагадаємо, що Камінська після розпаду "НеАнгелів" з'явилася на сцені в "чоловічому" костюмі: "обожнюю!".
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