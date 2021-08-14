Екс-солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська висловилася на тему обробки фото в редакторах перед публікацією в соціальних мережах
Артистка, яка не так давно почала виступати сольно після довгих років роботи з Вікторією Сміюхою, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У публікації Слава вирішила висловитися на таку животрепетну тему, як обробка знімків в редакторах. Так, Камінська хоробро заявила, що в її випадку різниця між обробленими і необробленими фото мінімальна.
"Як би Instagram існував без фотоЖопа? У моєму випадку очікування від реальності не сильно відрізняється. #ящитаю а у вас?",- написала співачка.
В якості «доказу " вона опублікувала власне фото. Втім, знімок виглядає якраз "підкоригованим" за допомогою спеціальних інструментів, адже шкіра співачки здається на ньому занадто гладкою.
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Шанувальники бурхливо відреагували на пост слави.
"красу фотошопом не зіпсуєш, а талант не проп'єш!", "Ой, хто це?", "Вау просто красуня, не впізнати!", "Ну тут має бути друге фото, а так!", "В даному випадку відрізняється. Це Жоп, а в Реалі краще - там індивідуальності і краси природної більше", - пишуть люди.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" прибила Макацарію "вбивчим" поглядом.
Як повідомляла Politeka, Камінська після розпаду "НеАнгелів" возз'єдналася з колишнім чоловіком.
Також Politeka писала, що екс-солістка "НеАнгелів" Камінська показала, як розважається з колишнім чоловіком і дітьми.