Екс-солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська висловилася на тему обробки фото в редакторах перед публікацією в соціальних мережах

Артистка, яка не так давно почала виступати сольно після довгих років роботи з Вікторією Сміюхою, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Слава вирішила висловитися на таку животрепетну тему, як обробка знімків в редакторах. Так, Камінська хоробро заявила, що в її випадку різниця між обробленими і необробленими фото мінімальна.

"Як би Instagram існував без фотоЖопа? У моєму випадку очікування від реальності не сильно відрізняється. #ящитаю а у вас?",- написала співачка.

В якості «доказу " вона опублікувала власне фото. Втім, знімок виглядає якраз "підкоригованим" за допомогою спеціальних інструментів, адже шкіра співачки здається на ньому занадто гладкою.

Шанувальники бурхливо відреагували на пост слави.

"красу фотошопом не зіпсуєш, а талант не проп'єш!", "Ой, хто це?", "Вау просто красуня, не впізнати!", "Ну тут має бути друге фото, а так!", "В даному випадку відрізняється. Це Жоп, а в Реалі краще - там індивідуальності і краси природної більше", - пишуть люди.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" прибила Макацарію "вбивчим" поглядом.

Як повідомляла Politeka, Камінська після розпаду "НеАнгелів" возз'єдналася з колишнім чоловіком.

Також Politeka писала, що екс-солістка "НеАнгелів" Камінська показала, як розважається з колишнім чоловіком і дітьми.