Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская высказалась на тему обработки фото в редакторах перед публикацией в социальных сетях
Артистка, которая не так давно начала выступать сольно после долгих лет работы с Викторией Смеюхой, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В публикации Слава решила высказаться на такую животрепещущую тему, как обработка снимков в редакторах. Так, Каминская храбро заявила, что в ее случае разница между обработанными и необработанными фото минимальна.
«Как бы Инстаграм существовал без фотоЖопа? В моем случае ожидание от реальности не сильно отличается. #ящитаю а у вас?», - написала певица.
В качестве «доказательства» она опубликовала собственное фото. Впрочем, снимок выглядит как раз «подкорректированным» при помощи специальных инструментов, ведь кожа певицы кажется на нем слишком гладкой.
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Поклонники бурно отреагировали на пост Славы.
«красоту фотошопом не испортишь, а талант не пропьёшь!», «Ой, кто это?», «Вау просто красотка, не узнать!», «Ну тут должно быть второе фото, а так!», «В данном случае отличается. Это Жоп, а в Реале лучше - там индивидуальности и Красоты природной больше», - пишут люди.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" пригвоздила Макацарию "убийственным" взглядом.
Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" воссоединилась с бывшим мужем.
Также Politeka писала, что экс-солистка «НеАнгелов» Каминская показала, как развлекается с бывшим мужем и детьми.