Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская высказалась на тему обработки фото в редакторах перед публикацией в социальных сетях

Артистка, которая не так давно начала выступать сольно после долгих лет работы с Викторией Смеюхой, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Слава решила высказаться на такую животрепещущую тему, как обработка снимков в редакторах. Так, Каминская храбро заявила, что в ее случае разница между обработанными и необработанными фото минимальна.

«Как бы Инстаграм существовал без фотоЖопа? В моем случае ожидание от реальности не сильно отличается. #ящитаю а у вас?», - написала певица.

В качестве «доказательства» она опубликовала собственное фото. Впрочем, снимок выглядит как раз «подкорректированным» при помощи специальных инструментов, ведь кожа певицы кажется на нем слишком гладкой.

Поклонники бурно отреагировали на пост Славы.

«красоту фотошопом не испортишь, а талант не пропьёшь!», «Ой, кто это?», «Вау просто красотка, не узнать!», «Ну тут должно быть второе фото, а так!», «В данном случае отличается. Это Жоп, а в Реале лучше - там индивидуальности и Красоты природной больше», - пишут люди.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" пригвоздила Макацарию "убийственным" взглядом.

Как сообщала Politeka, Каминская после распада "НеАнгелов" воссоединилась с бывшим мужем.

Также Politeka писала, что экс-солистка «НеАнгелов» Каминская показала, как развлекается с бывшим мужем и детьми.