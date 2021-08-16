Екс-солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська порадувала пляжними кадрами з відпочинку в Одесі

Артистка провела яскравий відпочинок з усією родиною в Одесі, причому показала досить багато знімків з різних ракурсів. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Слава показала свій найяскравіший образ біля басейну з піною.

У маленькому смугастому купальнику артистка із задоволенням позувала біля басейну і покрутилася з різних сторін, щоб продемонструвати фігуру.

"Я у Львові, а фото Одеські)))) чудовий відпочинок:) 🌞 і ще я перший раз стала сприймати Одесу , як курортне місто , до речі ☝ 🏼 назад в минуле))) не зовсім вульгарне 🥳 🤪 фото by @edgar_kaminskyi» - зазначивши колишнього чоловіка, написала слава.

Шанувальники артистки тут же відреагували на побачене:

"Фото з аквапарку))); 🔥клас, хороший фотограф; мати, ти прекрасна; тільки заради ока 👀 вогнище 🔥; Купальник-топ!; Шикарна😍 😍❤️; та тут все круто на цих фото 🔥 жінка, купальник, окуляри, фігура🔥».

Відзначимо, в Одесу Слава відправлялася з дітьми не одна, а разом з колишнім чоловіком.

Причому чоловік не став приховувати, куди їде і відразу показав в Instagram сімейні фото. У Сторі у Слави з'явилися не менш інтригуючі кадри того, як Весела сім'я разом відпочиває вечорами, а вдень розважається в басейні.

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