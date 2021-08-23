Українська співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала себе, розповівши про те, які у неї проблеми

Як пише Politeka.net, не так давно Слава Камінська і Вікторія Смеюха розповіли про розвал групи "НеАнгели". Після цього Слава зайнялася сольною кар'єрою і випустила кілька синглів. А нещодавно Камінська влаштувала відпустку, відправившись в нього колишнім чоловіком і дітьми.

І ось Слава вирішила розповісти, які проблеми у неї через свою довіру:

"Я-вічний заручник своєї довіри. У 99% випадків я підпускаю до себе людей на відстань витягнутого пальця, а потім тижнями офігеваю, як швидко перевертаються пісочний годинник і змінюються правила гри.

Але мою віру в людей, звичайно, не перемогти, мимоволі включається виправдувальний режим, хоча правильніше було б просто відійти в сторону , не згадувати ні при одному випадку і залишити наодинці з амбіціями :)

Дивне, кожен раз дивовижне, почуття неприйняття. Як перестати рівняти всіх по собі? Мабуть це і є моя основна і найулюбленіша грабля ! Моральні цінності-індивідуальні))) як показує практика-дебіт з кредитом не сходиться, якщо загальні заслуги стають особистими", - написала Слава.

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