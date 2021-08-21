Колишня солістка популярного гурту "НеАнгели" Слава Камінська трохи переборщила з фотошопом

Як пише Politeka.net, співачка Слава Камінська, яка прославилася завдяки виступам з Вікторією Сміюхою в гурті "НеАнгели", нещодавно розпочала сольну кар’єру під псевдонімом SLAVA. Попри щільний графік, Камінська часто радує шанувальників фотографіями та відео, які викладає у себе в Instagram.

Цього разу співачка вирішила похвалитися формами та опублікувала фото в тигровому купальнику.

"Просто захотілося викласти свою ж...пу), спасибі фотошопу 🤣 нічого особистого 🤣 ", - написала Камінська.

На фото видно, що співачка звернулася за "допомогою" до фотошопу та трохи збільшила форми. Це помітили шанувальники співачки та написали коментарі.

"Краще було б без фотошопу", "Фотошоп поганий, як і мій, іноді) плитка попливла 😢😢😢", "Так, від лівої булки трохи підлогу покосило) Скидайте мені, я оброблю краще) 🔥❤️", - пишуть у мережі.

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