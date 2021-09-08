Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, розповіла про причини розпаду колективу

Група "НеАнгели" оголосила про завершення роботи через 15 років існування, пише Politeka.net. Про причини розпаду колективу ходило багато чуток.

У новому інтерв'ю у програмі "ЖВЛ" Слава Камінська розкрила своє бачення ситуації. За словами артистки, все вже йшло до того, що проект закриють, тому у неї не було подиву.

"З одного боку, звичайно, шкода - 15 років ми провели разом, 15 років плече до плеча... Начебто ми вже й набридли одна одній, важко нам разом, і хочеться розвиватися... Одна з однією ми не розвиваємося, нам порізно, якось буде набагато легше, мені так здається", - розповіла Камінська.

При цьому відомо, що група буде працювати тільки на приватних заходах. Як зазначила Камінська, вони іноді практикують роботу в такому форматі, але зараз обидві артистки (Вікторія Смеюха - колега Камінської) готують сольні програми, і, ймовірно, скоро вони будуть працювати поодинці. За словами Слави, вони вже переробили на сцені разом.

Також зірка розповіла, що вона виступає собі сама продюсером і спонсором.

"Я самостійна жінка - що хочу, те й роблю", - заявила Слава.

При цьому артистка розповіла, що зараз стикається з проблемою комунікації з людьми й домовлятися - це для неї нове в самостійній роботі.

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