Бывшая солистка группы "НеАнгелы", украинская певица Слава Каминская, рассказала о причинах распада коллектива

Группа "НеАнгелы" объявила о завершении работы спустя 15 лет существования, пишет Politeka.net. О причинах распада коллектива ходило много слухов.

В новом интервью в программе "ЖВЛ" Слава Каминская раскрыла свое видение ситуации. По словам артистки, все уже шло к тому, что проект закроют, поэтому у нее не было удивления.

"С одной стороны, конечно, жаль - 15 лет мы провели вместе, 15 лет плечо к плечу... Вроде мы уж и надоели друг другу, тяжело нам вместе, и хочется развиваться... Друг с другом мы не развиваемся, нам порознь, как-то будет намного легче, мне так кажется", - рассказала Каминская.

При этом известно, что группа будет работать только на частных мероприятиях. Как отметила Каминская, они иногда практикуют работу в таком формате, но сейчас обе артистки (Виктория Смеюха - коллега Каминской) готовят сольные программы, и, вероятно, скоро они будут работать по одиночке. По словам Славы, они уже переработали на сцене вместе.

Также звезда рассказала, что она выступает себе сама продюсером и спонсором.

"Я самостоятельная женщина - что хочу, то и делаю", - заявила Слава.

При этом артистка рассказала, что сейчас сталкивается с проблемой коммуникации с людьми и договариваться - это для нее новое в самостоятельной работе.

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