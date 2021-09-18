Известная певица Слава Каминская появилась на светском мероприятии в компании бывшего депутата
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, появилась на светской вечеринке в компании известного экс-нардепа Сергея Кацубы. В интервью программе "ЖВЛ" артистка рассказала о своем компаньоне, она назвала его просто другом.
В сюжете видно, что на мероприятие Слава заявилась в наряде, который напоминает пышное свадебное платье – с объемными рукавами, длинною юбкой и глубоким вырезом в зоне декольте. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж.
На вопрос журналистки о бывшем нардепе Слава ответила: "Скажи мне, пожалуйста, кто меня может терпеть так долго? Мы дружим. Говорю: "Серега, составишь мне компанию? Мне не с кем идти, а я пойду в свадебном платье".
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Напомним, Каминская из "НеАнгелов" ошеломила воспоминаниями из прошлого, яркие кадры: "Судя по цвету волос…".
Как сообщала Politeka, Каминская честно рассказала о причинах распада "НеАнгелов" и кто теперь ее продюсер: "Конечно, жаль...".
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" удивила неожиданным заявлением: "Всех заставляют это делать...".